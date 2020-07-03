氣象局今(3)稍早針對午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣及台南市等9縣市發布大雨特報，而台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及台南市6縣市為大雷雨警戒，持續時間至17時45分止，提醒民眾多加留意。

氣象局大雨特報區域圖。（取自氣象局）

大雨特報縣市降雨區域：

新北市：三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區

桃園市：復興區

新竹縣：橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣：卓蘭鎮、大湖鄉、南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、大里區、東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區

南投縣：南投市、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉

雲林縣：古坑鄉

嘉義縣：太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

台南市：楠西區、南化區

(中時 )