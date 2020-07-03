前外交官劉仕傑。（圖／摘自劉仕傑臉書）

近日非洲國家索馬利蘭傳出將與我國建立外交關係，外交部長吳釗燮也在1日下午召開記者會表示，雙方將互相設立代表處，而兩國之間的關係也引起網友熱議。前外交官劉仕傑表示，其實台灣對索馬利蘭非常陌生，並列出三點台索建立外交關係時會遇到的挑戰。

劉仕傑在臉書上表示，「索馬利蘭（Somaliland），一個在2020年7月1日之前，全台灣沒有太多人知道的「國家」，突然變成網路上熱搜點。」並指出現在仍很難去界定，索馬利蘭和索馬利亞之間的關係。

至於索馬利蘭到底是不是一個國家，劉仕傑指出，他們的情況和台灣類似，但台灣受到中國大陸影響，且中國大陸非常強大；而索馬利蘭的經濟甚至比索馬利亞好，但前者不被承認為一個國家的原因是因為「冷漠」。他指出，全世界大部分的國家並不在意「索馬利蘭是不是一個國家」這件事。

劉仕傑分析，台灣要發展跟索馬利蘭的關係，其實有許多挑戰，並列出三點：

第一， 包括外交部在內，全台灣的人對索馬利蘭這個回教國家大概都非常陌生。同時還出現一個現象，網路上無論是支持或反對民進黨政府的粉專，對這議題都沒有太多發言，因為實在缺乏了解，所以很拿去拿捏發文角度。

第二， 台灣目前有十五個邦交國，每一個邦交國除了台灣之外，都各自有數十個甚至百餘個邦交國，這些邦交國必須在台灣跟大陸之間擇一建交。劉仕傑分析，台索之間下一步可能也會談到建交的問題，但意義是什麼？而且對台灣到底是否利大於弊？也值得深思。

第三， 既然台灣政府投入資源與索馬利蘭發展外交關係，我認為也不見得是壞事。但外館和駐外人員的人事費及各項費用，都要用納稅人的錢來支付，既然投入了資源，那我們預期要什麼回來？外交部應該要和國會報告，讓人民了解。

最後，劉仕傑也建議外交部，應該依照實際外交工作需求配置人力，甚至可以用特任的方式，指派高層信任之外交賢能親自出征，凸顯政府之拚外交決心。對於陸媒用「呵呵」評價此事，劉仕傑覺得不用太在意，但仍需認真討論如何在非洲開創新局。

(中時電子報)