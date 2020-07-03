◎全球首例！國籍航空降落松山機場 驚傳電腦全失效

交通部民用航空局日前的飛安公告指出，某國籍航空公司A330機型於雨天中降落時，發生濕滑跑道落地階段遭遇飛控主電腦1／2／3號系統、發動機反推力系統及自動剎車系統均失效事件，機師緊急改手動剎車，幸好飛機在跑道前10公尺停下，目前該事件發生原因尚在調查釐清。民航局表示，事件發生於6月14日，已請航空公司針對該機型發生不預期飛控主電腦失效，訂定風險管控措施，以確保飛航安全。

◎漢光預演小艇翻覆 7人落海 3人裝葉克膜

國軍漢光演習13日登場，海軍陸戰隊99旅步二營3日漢光演習預演，在進行操舟訓練時，疑因海象突變，不慎小艇翻覆，導致7名官士兵落海，有4人被送往國軍高雄總醫院左營分院救治，其中阿瑪勒道卡度中士、陳志榮上士、蔡博宇上兵等3人到院前無呼吸心跳，經用葉克膜治療急救後，阿瑪勒道卡度恢復心跳，3人均尚未脫離險境，另1名女中士陳若盈因有嗆水狀況送醫觀察，無生命危險。

◎環狀線經營不佳 侯友宜：盡速收回自己經營

捷運環狀線通車近半年，原本估計運量每日10萬人次，實際每天卻不到4萬人次，新北市議員葉元之指出，全境都在新北的環狀線委託台北捷運公司營運，但新北要自負盈虧，每年還要付給3000多萬行政管理費，甚至行銷費用要自己出，要求市府收回營運；侯友宜表示，與北捷簽約3年，但有問題就要討論「哪有行銷費還要我們付沒道理」，新北已與台北捷運密集討論，盡速收回「自己的捷運自己經營」。

◎醫用口罩納邊境查驗 7／7起口罩進口要抽查

新冠肺炎疫情持續半年，各國的口罩產能提升，也導致進口量增加。根據食藥署統計，今年光是上半年進口的醫用口罩，就比去年全年多出約700萬片，隨著口罩政策開放，越來越多民眾購買進口口罩，食藥署決定7月7日起將醫用口罩納入邊境查驗的項目，進入台灣時都需要抽查，合格才能通關。

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(中時電子報)