屏東林管處與屏科大合作架設老鷹棲架，首度透過紅外線自動相機拍到草鴞身影。（屏東林管處提供／林和生屏東傳真）

為推動國土綠網計畫，屏東林管處和屏東科技大學近來擴大進行老鷹棲架的設置實驗，日前在夜間竟意外拍到一隻有著心型臉的「怪鳥」，事後發現，竟是罕見俗稱「猴面鷹」的一級保育鳥類草鴞。

屏東林管處副處長翁儷芯指出，早期台灣草鴞不常為人知，所以當人意外在樹林裡、農田中及甘蔗園等地方捕獲草鴞時，都以「猴子臉的怪鳥」稱之，吸引大批民眾圍觀；但從研究發現，草鴞生存在平原草生地的環境，與人類生活範圍多有重疊，但因晝伏夜出習性，讓牠總帶有神祕色彩。

翁儷芯說，屏東林管處從2018年執行國土綠網計畫以來，盤點高屏地區生態資源，草鴞就是其中重要指標物種，但也發現資料非常缺乏，且因為棲地消失、毒鼠藥使用等因素，生存面臨極大危機。

近年來農地中的老鷹棲架，已成功吸引黑翅鳶和領角鴞等猛禽進入農地捕鼠，創造友善農業環境，因此林管處特地與屏科大鳥類生態研究室合作，嘗試在更多不同環境設立棲架，就首度透過紅外線自動相機拍到草鴞身影，不過為避免草鴞受到干擾，暫時不會公開棲架位置。

翁儷芯強調，在證實草鴞會使用棲架後，未來有機會讓牠進入農田，加入「免費捕鼠工」行列；由於友善農業是國土綠網計畫中相當重要一環，特別是在開發程度高的西部平原區，應設法讓農業與生態共存，期望未來能有更多機關或民眾一起加入保育草鴞的行動。

(中時 )