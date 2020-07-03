經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）表示，台灣新冠肺炎疫情趨緩，健身工廠6月會員返館運動、執行教練課程已完全恢復正常狀況，隨著時序進入暑期旺季，配合祭出振興優惠及「3零」方案助攻，看好下半年營收可望呈現逐月、逐季成長趨勢。

柏文2020年首季歸屬母公司稅後淨利1.13億元，季減7.39％、年減3.76％，為近1年半低點，但仍創同期次高，每股盈餘（EPS）1.68元。前5月自結合併營收14.1億元、年減1.3％，仍創同期次高。其中，營收表現在4月落底，5月表現已見回升。

柏文指出，今年新開幕或既有營運據點，6月新入會及重新入會的會員人數均大幅增加，較疫情前更熱絡，付費延展會籍的會員亦大幅減少。

同時，健身工廠的私人教練課程銷售狀況，已在5月繳出亮麗成績，6月銷售熱潮亦延續，柏文認為，此舉顯示後疫情時代，台灣民眾更重視健康安心過生活，追求身心放鬆、健康生活與提升免疫力的強烈意願。

因應市場需求、配合「振興三倍券」上路，健身工廠對此推出「振興券優惠方案」，加入會員時只要繳交3000元、其中部份額度使用振興券，即可選擇參加此方案，可折抵入會費2500元及手續費1000元，再贈送3個月會籍，最高提供價值超過9000元的優惠。

此外，健身工廠去年推出「入會費0元、手續費0元、免綁長約」的「3零」方案，備獲市場好評，柏文今年亦決定延續辦理，讓不想採用「振興券優惠方案」的消費者也能馬上享受到入會優惠，即刻展開健康新生活。

展望後市，隨著時序步入暑假旺季，配合後疫情時代消費者對運動健身需求強勁反彈，以及祭出「振興券優惠方案」及「3零」方案助攻，柏文審慎樂觀預期健身工廠會員人數將持續回升、逐月增長，恢復至疫情前水準，並看好下半年營收將呈現逐月、逐季成長趨勢。

(時報資訊)