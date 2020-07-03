電源供應器廠-台達電(2308)及曜越(3540)受惠於遠距生活需求強勁，第2季業績表現不俗，且第3季營運持續看好，兩家公司今天股價同步攻高，順利完成填息。

新冠肺炎疫情帶動伺服器、NB及PC、電競相關產品需求暢旺，台達電及曜越第2季業績也擺脫第1季谷底，其中台達電4月及5月合併營收攀升至468.81億元，法人預估，台達第2季合併營收可望較第1季成長20%以上。

儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，且中美關係緊張，但台達電認為，第3季整體營運還是會優於第2季。

曜越自結4月稅後盈餘為700萬元，單月每股盈餘為0.12元，電競及PC等產品訂單暢旺，曜越5月合併營收跳增至4.87億元，年成長51.91%，創下單月歷史新高，累計1到5月合併營收為17.61億元，年成長6.15%。

由於客戶訂單強勁，曜越預估，6月合併營收可望維持年增，第2季合併營收有機會挑戰單季歷史新高，在營收衝高下，毛利率將有不錯表現，第3季業績亦可望維持高檔，並優於去年同期。

曜越今天除息，每股配息0.75元，今天股價強勢攻頂，除息首日即順利完成填息。

(時報資訊)