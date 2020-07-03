低利環境持續，加上建商瘋狂獵地，下半年房市表現逐漸復甦。六都中最火熱的台中豪宅市場，更是大案盡出，包括「寶輝Sky Tower」、「慶仁林境」、「雙橡園市政河南路新案」、「白朗峰」，等案接力登場，讓高端市場再掀高峰。

目前市場討論度最高的「寶輝Sky Tower」，基地位於市政路面府會園道，全案承襲「寶輝秋紅谷」頂級規格，主力70、90坪，打造中西式內外廚高坪效，磁吸不少企業主、自營商詢問，6月份推出後每周平均來客達20~30組，甚至一口氣買2-3戶的大有人在，現場反應熱絡。此外，位於惠中路、大墩七街口的「慶仁林境」也正蓄勢待發，預計在月底進場，每坪開價55萬起，總價約在5000萬內，價格相當具競爭力。

而已連續推出4棟豪宅3.0作品的雙橡園，會員回購率不斷創下新高，「雙橡園1812」、「雙橡園S1特區」兩案更創下連續未公開即完銷的紀錄，今年第4季預計推出的第5棟豪宅3.0新案，位在河南路近市政路難得的2168坪大基地，老客戶詢問度極高，因為在台中優質蛋黃區極少有大於1000坪以上的基地，且此基地甚至擁有超過1800坪的花園，稀有規劃設計，至今已有將近200組的詢問。

總銷百億大案「白朗峰」則約在9月進場，基地位在市政路接近文心路，與台北信義區知名豪宅「大陸琢白」系出同門，外觀由白派建築大師Richard Meier操刀設計，室內裝潢則由設計界巨擘YABU PUSHELBERG掌舵，全案規劃均質130坪產品，每坪開價約在60~75萬。

台灣房屋智庫經理陳炳辰認為，七期今年以「寶輝秋紅谷」一枝獨秀，衝上中南部豪宅首位，另也不乏聯聚系列豪宅傳出轉手獲利消息，顯然仍穩坐台中豪宅區塊之首，有錢富豪看中收藏價值，購置不手軟，加上身分象徵、增值空間、居住舒適等特色，都讓他處難以匹敵。而明年選後利空出盡，眼見已有單價9字頭案例，其餘豪宅勢必跟隨價漲腳步，但七期豪宅競品實在太多，若無知名度特色，或非長期耕耘雲端客層，不容易脫穎見亮點價碼，且還是有兩岸政經局勢影響國內投資市場，樂觀預期卻仍得審慎。

(中時電子報)