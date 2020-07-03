來自日本超人氣動畫「蠟筆小新」，2020年度暑期再次席捲高雄，快閃店首站，將於7月4日在統一時代百貨高雄店率先登場！以「高雄尋寶大作戰」為主題，集結近600項日本原裝進口商品，涵蓋各式生活小物、餐具、服飾、提袋及居家用品等。

在統一時代百貨高雄店更特別祭出限量30組印有「雙葉幼稚園」字樣的黃色側肩包，並獨家販售「小新同款睡衣」及「卡套夾」等熱銷商品，讓高雄民眾能一次把「小新」各式可愛樣貌帶回家！

「蠟筆小新」是許多民眾在成長歷程中，不可或缺的重要動畫角色，全球粉絲數以億計，調皮、別出心裁，並富於幻想的小新，不僅深受小朋友的喜愛，也相當受到大人歡迎。統一時代百貨高雄店於7月4日起，舉辦為期23天的「蠟筆小新期間限定快閃店」，現場除了販售可愛又實用的幼稚園巴士鐵盒、巧克比拉鍊托特包、小新造型瓷盤外，連通勤族必備的票卡夾、零錢包、化妝包也一應俱全，近600項具創意巧思的周邊商品，將蠟筆小新的幽默融入生活日常中！

統一時代百貨高雄店表示，「蠟筆小新期間限定快閃店」將於7月4日起，在6樓搶先登場。近600項琳瑯滿目的商品，配合百貨會員卡集點，滿額發票還可兌換百貨限量來店禮；使用指定信用卡消費，滿額另可兌換銀行禮。配合政府紙本振興三倍券即將上路，憑政府紙本振興券到櫃消費滿3千元，再回饋2,500元抵用券，趁今年暑假把「蠟筆小新」周邊商品帶回家相當超值！

(工商 )