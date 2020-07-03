美國一名51歲卡車司機馬西亞斯（ThomasMacias）在加州宣布解封後，參加了社區的烤肉派對，事後他卻被告知，派對中一名友人感染新冠肺炎，且為無症狀患者，經過檢查，馬西亞斯也確診，他相當懊悔，同時在臉書發文提醒大家一定要記得戴口罩，沒想到隔日馬西亞斯病情急轉直下，不幸逝世。

綜合外媒報導，居住在加州湖埃爾西諾市（Lake Elsinore）的51歲卡車司機馬西亞斯，他在封城期間都有遵守政府隔離政策，幾乎沒有外出，上個月加州宣布解封後，朋友眾多的他參加了一場社區的烤肉趴，沒想到派對過後，馬西亞斯被朋友告知活動中有人感染新冠肺炎，要他趕緊到醫院做檢查。

馬西亞斯於6月15日進行新冠肺炎篩檢，2天後結果顯示確診，他相當後悔並於6月20日在臉書發文，「因為我的愚蠢，讓我的媽媽、姊妹和家人的健康，都遭受到危險，這不是開玩笑，如果你要出門，請一定要戴口罩，並保持社交距離，不要像我一樣，希望在上帝的幫助下我能倖免於難。」

馬西亞斯發文後隔天，病情急轉直下，馬西亞斯的妹妹洛佩茲（Veronica Lopez）透露，哥哥被送到醫院戴上呼吸器，才不到2小時就宣告死亡。洛佩茲難過表示，哥哥的發文是想告訴大家疫情不僅真實，且還嚴重到會危害生命，呼籲大家要保持警覺，不能鬆懈。

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(中時電子報)