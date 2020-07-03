今年指考生物考題被教師們評論為回歸本質、「不拚閱讀能力」，且跨章節、跨冊考題多，考的是考生融會貫通能力，因此鑑別度提高。

建中教師劉玉山認為今年指考生物題目非常棒，難易適中，鑑別度高，也沒有以往題幹過長的毛病；最大特色是跨章節、跨冊的考題多達10題，例如第35題5個選項跨了選修生物4個章節，很有鑑別度。

另一特色是今年試題雖然多出自高三選修生物，但以往基礎生物在學測就考完，今年指考還是把基礎生物拿出來考。唯一可惜的是沒有考很重要的第2章呼吸作用和光合作用。另外今年有2題梨果肉細胞及洋蔥根尖題組都是採用高級雷射灰階印刷，不過劉玉山和建中教師李麗敏、成功高中教師許美蓮等都建議整體圖形解析度可以再提高。

難度方面，劉玉山表示生物科前2年都很難，107學年被公認最難；今年題目四平八穩、難度下降，主要是閱讀題沒有過去那麼難，只要掌握清楚就可以作答，但今年鑑別度提高，預料高標頂多多1、2分，整體分數會提升，對高分群影響不大。

劉玉山說，整體來說今年試題偏重理解和應用，學生需要具備各章節的核心知識，再融入分析、歸納和整合能力，有別於以往較側重閱讀、擷取資料和判圖能力（今年圖表題僅11題，反而比去年少3題），因此他認為今年的考題是「更高層次的科學素養題」。

(旺報 )