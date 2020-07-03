嘉義縣稻江科技暨管理學院5月宣布8月停辦、停招，3日傳此案遭教育部駁回！對此，代理校長洪大安澄清，教育部針對學校董事會所提的停辦計畫，由於溝通程序尚有疑慮，故先「退回」停辦計畫書，並非「駁回」，將針對教育部來函有疑慮的部分，加以釋疑釐清，再報停辦計畫。

稻江宣布停辦後，已有近100位學生辦理轉、退學，學校目前約1000位學生，700多位希望協助安置，100多位則訴求原校畢業。

洪大安說，教育部針對稻江學生採差異化處理，針對訴求原校畢業學生，希望校方採「先停招後停辦」方向規畫；然而，對於希望教育部安置的學生，請校方進行評估如有提前安置學生需求，將評估結果函覆教育部。

洪大安說，希望安置的學生，學校已函覆教育部，希望教育部盡早啟動安置作業；另，訴求原校畢業的學生，會秉持教育部原則，確保教學品質及維護學生受教權，正常辦學，不再有校外上課，密集上課及調補課異常情形，校方也會要求師生正常到校本部上課。

「本來應該就要這樣！」大三的呂同學贊成教育部的決定，她指出，當初進來時，學校沒說3年後要停辦，現在臨時喊卡，對學生不公平，此外，過去學校為了招生，請在校生幫忙找學生，如今人都進來念了，要她怎麼跟這些人交代？

(中時 )