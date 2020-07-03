台南市新化高中第84期校刊「風原文苑」採雙封面設計，還有書籤、貼紙等多項創新設計，讓師生愛不釋手。（台南市新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

已經發行了84期的台南市新化高中校刊「風原文苑」，這期以「空」為主題，結合在地朝天宮、日式宿舍群與老街建築的故事，更討論移工、香港時事議題，不但讓更多新化學子能了解更多在地文化，也展現學生對國際時事的關注與看法，整體創新設計也讓師生驚豔。

新化高中校刊由文苑社團同學負責製作，指導老師黃雅靖說，今年無論是內容、設計都隱含了編輯群想傳達的寓意，也蘊藏了許多巧思於其中，打破多數人對「校刊」給人太無趣、太文青、曲高和寡的刻板印象，呈現更多元的聲音，帶領同學們一同關注在地與國際議題。

在主視覺與內頁設計上，都由學生自行創作，以黑灰白為底，並以「殘缺的圓」為喻，想要表達青春並非完滿無缺，可能有遺憾或失望，但終究能以自己的力量填補這個空缺。

社團學生為了讓更多人看見「風原文苑」，利用社課時間學習宣傳企畫書的撰寫，並且由社員們自行設計廣告的文案與圖片，發揮最大的創造力，極力為「風原文苑」製造聲量，引起許多同學與老師的高度期待。

校長許宏明表示，84期校刊內容編排有故事性及主題性，極具質感的內涵，激發了讀者的閱讀動機，令人難以釋卷，更鼓勵文苑社參加全國校刊比賽為校爭光。

(中時 )