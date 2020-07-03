嘉義市旅館公會提供的各家飯店優惠概況。（嘉義市旅館公會提供）

嘉義樂億皇家酒店0元入住之外，還有「夫妻帶小三同行」優惠方案。（廖素慧攝）

承億文旅桃城茶樣子當選2019全台最美飯店冠軍。（承億文旅提供）

振興券來了，全台瘋國旅，嘉義市推觀光拚很大，飯店紛紛推出平日0元入住的好康，還有業者打出「夫妻帶小三」出遊優惠專案，嘉義市旅館公會表示，目前有20多家飯店推出0元入住。

樂億皇家飯店副總經理曾錦堂說，7月1日至10月31日安心旅遊專案，國人周日至周五入住都0元，周六加1000元，並有「夫妻帶小三」出遊專案，住宿加床、吃早餐免費，歡迎家長帶著今年暑假小學2年級升3年級，或3年級升4年級的小孩一起來住飯店，暑假來嘉義安心旅遊。

承億文旅品牌長簡巧珊說，承億旗下6間飯店推出「買千送千翻倍送」優惠，7月4日起到官網、電話訂房滿千元，加贈千元折價券，可使用至2021（明）年3月，7月15日前住宿還有加碼優惠。

簡巧珊說，承億文旅並發行面額500元折價券限量3萬組，助攻國內旅遊，承億文旅的「花蓮山知道」更加碼入住花蓮即可參加汽車抽獎。

嘉義市旅館公會提供32家飯店旅館的優惠方案，有20多家飯店推出安心旅遊加振興券平日0元入住，各家飯店有不同優惠組合方案提供消費者洽詢選擇。

(中時 )