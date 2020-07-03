南韓《朝鮮日報》3日報導，朝鮮半島戰時出動的駐日美軍特種部隊自上月中旬以後，出動垂直起降特殊作戰機和最精銳的特種部隊等開展了特殊戰鬥訓練，為期10天。有觀察認為，美國特種部隊於北韓炸燬韓朝共同聯絡辦公室的第二天6月17日開始訓練，其中包含了對朝的警告訊息。

據駐日美軍橫田基地官網稱，駐日美軍353特種作戰大隊（SOG）於6月17日至26日在橫田基地等地開展了Gryphon Jet訓練。美方在此次訓練中出動了最新銳的垂直起降滲透飛機CV-22「魚鷹」、C-130J運輸機以及特種部隊乘坐滲透敵營的小型高機動車輛等。美國最精銳的特種部隊海豹突擊隊也參加了此次訓練。

美國海軍的海豹突擊隊以精銳善戰出名。(圖/美國海軍)

不僅駐日美軍，美日間的聯合軍演也在不斷加強。這與因中斷大規模軍演的方針和訓練場附近居民抗議而訓練舉步維艱的駐韓美軍，形成了鮮明對比。駐韓美軍自2018年美朝首腦會談後便中斷了大規模聯合軍演。加之韓國國內駐韓美軍訓練場附近居民的抗議等，朝鮮半島內的駐韓美軍訓練相繼中斷或縮小規模，海外訓練不斷增加。以致於韓美聯合司令（駐韓美軍司令）1日受邀出席第六屆韓美同盟論壇發表演講時公開對此表示不滿。今年以來，美國駐韓空軍的A-10攻擊機和F-16戰鬥機罕見地參加了今年2月底泰國的多國聯合軍演「金色眼鏡蛇-2020」。

據駐韓美軍消息人士稱：「此舉的目的是為了戰時或朝鮮半島附近發生紛爭時，派出駐韓美軍支援，同時彌補因訓練場附近居民抗議而導致的訓練不足。」據悉，以「坦克殺手」著稱的A-10攻擊機參加金色眼鏡蛇訓練，是史無前例的事情。

(中時 )