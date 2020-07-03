近日高雄市長補選民調出爐，其中一份民調顯示，民進黨陳其邁有高達54.6％支持度，領先國民黨李眉蓁的14.4％以及民眾黨徵召的吳益政4.0%。對此，資深媒體人黃創夏對李眉蓁的民調提出另類看法。

補選第一份民調為「台灣指標」針對高市長補選所進行，結果顯示，達54.6%的市民支持陳其邁、14.4%支持李眉蓁、4.0%支持吳益政，13.3%投廢票／不投票、13%市民則未明確回答。而《TVBS》最新民調結果顯示，54%選民支持民進黨陳其邁，22%支持國民黨李眉蓁，5%支持民眾黨吳益政，而有19%未表態。

黃創夏今(3日)在臉書上表示，其實他並沒有看衰李眉蓁，並指出李眉蓁在民調中獲得的14.4%支持度，遠大於「9.2%」，比國民黨和江啟臣還強。

網友們則回應，「沒有表態的都是她的噢」、「算錯了，韓總說還有1百萬沒投」「他還有百萬高雄韓軍還沒有表態」、「人家韓家軍有130萬票是蓋牌的唷～哈」。

(中時電子報)