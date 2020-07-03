王寶強、馬蓉婚姻已成過去式。(取自微博)

大陸男星王寶強2016年痛指妻子馬蓉與經紀人宋喆存在「婚外不正當兩性關係」，更可惡的是，宋喆還趁著職務之便，私吞千萬酬勞，最後被判6年有期徒刑，綠帽慘案轟動兩岸演藝圈一時。如今4年過去，宋喆最新近況也在陸網瘋傳，下場之慘讓陸網友都忍不住痛罵「活該」！

王寶強當年痛認遭妻子與經紀人聯手戴綠帽，還企圖「隱藏、轉移夫妻共同財產」，一時間讓馬蓉、宋喆成為人人喊打的姦夫淫婦，宋喆最後更因涉嫌職務侵占，背判處6年有期徒刑。

近日陸網更瘋傳宋喆現況，指他在牢中過得很不好，不僅罹患憂鬱症，還試圖輕生，在這段期間，馬蓉更是一次都沒來探望過他，相當絕情。對此陸網友也直言不意外，紛紛留言「宋喆不僅侵佔主子的錢財還挖主子的牆腳戴綠帽，罪有應得，活該」、「馬蓉有那麼傻嗎？還探視，那不就坐實了嗎」、「大難臨頭各自飛」。

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