中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三家電信都在本週正式開賣5G方案。相對於4G方案來說，5G方案更為複雜，當前可以支援的加值服務與體驗也升級，牽涉的內容更為廣泛。在挑選5G資費之前，可從以下幾點進行考量！

中華電信5G方案。（黃慧雯攝）

台灣大哥大5G方案。（黃慧雯攝）

遠傳電信5G方案。（黃慧雯攝）

一、5G行動上網吃到飽 高資費才有

中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的5G方案，5G行動上網吃到飽都是拉到1399（含）起跳。但申辦期間不同，（1）中華電信：2020年6月30日至2021年1月3日前申辦1399以上資費都可。（2）遠傳電信、台灣大哥大都沒有特別指定申辦期。

5G上網部分，中華電信與遠傳電信都有拉出網速區隔，1399以上都是1Gbps，1799以上都是1.5Gbps。方案內唯一沒有說明5G網速的就是台灣大哥大。

二、5G熱點分享吃到飽 超早鳥才有

遠傳電信、台灣大哥大有提供5G熱點吃到飽的方案。遠傳限定在2020年10月31日前申辦1399以上方案，就包含5G熱點吃到飽；10月31日之後申辦，1399、1799、2599方案各提供50GB、90GB、200GB的熱點分享量。

台灣大哥大也提供2020年10月31日前申辦1399以上方案，就內含熱點傳輸量吃到飽。只是台灣大哥大1399以上共有四種資費，分別是1399、1599、1799、2699，比遠傳多了1599的資費選擇。

中華電信則是1399以上的5G資費，也僅提供上網吃到飽，但是熱點分享有限量，1399、1599、1799、2699各別享有50GB、70GB、90GB、200GB。

上述三家電信公司的5G方案，在11月1日後申辦，通通都是熱點分享量有限，且資費中提供的熱點分享量一致。量到都降速到10Mbps。

三、5G低資費限制多

以各家599的5G資費為例，行動上網量都是24GB，中華電信、遠傳電信保證500Mbps網速，台灣大哥大不保證。熱點傳輸量都跟行動上網量合併計算。行動上網量量到降速，中華電信降到5Mbps、遠傳指出提供4G輕量吃到飽，網速也是5Mbps。台灣大哥大也是一樣，但在熱點分享量則是11/1月後申辦量到是降速512kbps。

四、加值服務各家玩自己的

在4G時代的佈局上，在5G開台後，三大電信商的加值服務也有不少升級，針對高資費，遠傳提供的加值服務最多。以下以1399 5G方案為例。

（1）中華電信：VoLTE、Wi-Fi Calling免月租費直接開通。Hami書城前三個月免費。選購8種一般Hami服務（KKBOX、i聽聽、Hami Pass、至尊股票機等）月租99元。選擇5G應用服務（Hami Video電影館（NT$99）、Hami Video影劇館(NT$99)、KKBOX Hi-Fi無損音質(NT$199)、Hami雲端遊戲(NT$149，預定8/3開放受理)、VIVEPORT INFINIY（NT$289，預定7/20開放受理））都有優惠價。

（2）台灣大哥大：有規劃引進GeForce Now服務，並有專屬資費，預計8月份公佈。1399資費以上包含六個月的myMusic、myVideo免費。VoLTE、VoWiFi都預設開啟。

（3）遠傳電信：提供1399方案用戶friDay影音「明星多視角」（目前有韓國M Countdown多視角觀賞服務、JTBS電視台歌唱節目Run.mav 多視角觀賞等內容）、4K影劇、friDay VR可用12個月的優惠。且1399以上方案贈送PICO VR頭盔，點選要觀看的VR內容後，將5G手機置入就可收看（音效來自手機本身）。

五、講電話多不多？

雖然以5G方案來說，更著重上網體驗，但是基本講電話的功能也不可缺少。中華電信、遠傳電信5G方案都有把市話、網外分鐘數分開來計算，1399方案的話都是網外、市話都110分鐘。台灣大哥大則是網外220分鐘，但是沒有包含市話在內。如果講市話的機會多，要慎選方案。

5G方案 業者沒有說清楚的還有很多

事實上5G方案看起來各方面都有嚴格標準，但是事實上業者沒有說清楚的還有很多？例如，玩5G雲端遊戲的流量怎麼算？如果5G上網量用完，其他5G加值服務因為限制網速都無法體驗了，消費者應該怎麼辦？消費者端，無法僅用App或是手機內建功能來區辨4G、5G的行動上網量，他們又是如何計算5G、4G的熱點分享量？

另外，目前台灣大哥大、遠傳電信推出的5G都限定一定要綁5G手機，僅有中華電信提供5G單辦門號的方案，也是一種限制。消費者申辦5G方案前，要思考之處比4G時代多得多，不得不精打細算。

(科技)