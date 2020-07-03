台糖公司3日舉行招商說明會，提供高雄市區多筆大面積商業區土地，共約28.65公頃，以包底抽成的地上權模式，提供有意願投資業者規劃開發，由於開發權利金和租金已定，想要競標的企業，要以經營權利金的多寡，決定勝負。

台糖3日下午2時在台糖高雄物流園區國際會議廳，舉行「高雄少康園區、國泰重劃區、亞洲新灣區商業用地暨金銀島購物中心招商說明會」，由台糖公司高雄區處經理洪天財主持，吸引鼎宇建設、達麗建設、三發地產等建商、以及統正開發、秀泰影城等土地開發業者上百人與會。

台糖公司高雄區處經理洪天財表示，台糖2日標售前鎮區光華段和平二路與黃埔街口的1,217坪的「住四」土地合建案，共有13家廠商投標，並且順利決標，證明高雄市房地產景氣活絡。

他說，3日的招商說明會，推出多塊商業土地，招商地點分別為高雄少康營區9.53公頃商業區土地、國泰重劃區8.68公頃、金銀島購物中心原址3.37公頃、及亞洲新灣區港埠商業區4.32公頃土地、特貿7D2.65公頃、以及7E0.1公頃土地，合計約28.65公頃。

由於台糖的地上權招商，係採包底抽成模式，因此，主辦的長榮大學副教授張慈佳除了說明每個基地的特色、以及建議開發方向，並提供每個基地的試算金額。

她以少康營區土地9.53公頃為例指出，如以30年合約試算，30年的開發權利金，加上經營權利金，總共大約10.36億元，而每年的租金，如以109年度公告現值和申報地價計算，大約5,032萬元。

張慈佳表示，少康營區擁有高雄小港國際機場的交通優勢，而小港機場新航廈預計2021年動工，2027年完工，新航廈可望容納1,650萬人次容量，航線、航班也將增加，此外，衛服部也從2010年起，推動「台灣醫療服務國際化」，積極??醫療機構、旅遊業、住宿業等產業，安排養生、健檢、醫美相關行程，吸引國際旅客來台，享受醫療旅遊，二者可予以結合。

因此，她建議有意競標企業，可朝醫療機構、住宿旅館、購物商場、量販店、健身俱樂部、商業辦公空間、以及住商混合住宅的方向開發，不過，張慈佳強調，由於每家企業規劃的開發規模不同，開發項目也不一定，因此，暫時無法估算可為該區帶來多少投資金額。

台糖高雄區處土地開發二課課長莊文德表示，由於招商採取包底抽成，而開發權利金和租金，台糖已先定底價，也就是「包底」了，所以，未來有意競標的廠商，要以「經營權利金」的多寡，決定勝負。

(工商 )