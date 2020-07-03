郵輪跳島夯翻天！兆豐金(2886)旗下兆豐銀行寵翻卡友，宣布推出「郵輪旅遊一條龍」優惠讓卡友盡情享受「類出國」的小確幸，包括免費基隆港接送、旅遊通路最高9%回饋與郵輪險滿500送50元，讓卡友從登船前到登船後都能享受超值優惠與保障，輕鬆跳島感受台灣之美。

隨著國內新冠疫情趨緩，在交通部全力推動跳島旅遊下，國旅市場也呈現報復性成長，日前國內旅行業龍頭雄獅(2731)便攜手國際郵輪公司星夢郵輪，在8、9月推出國內郵輪跳島遊4天3夜的5航次，上架48小時就吸引超過萬人報名，創下郵輪史上開賣最快完銷紀錄，甚至緊急加開4航次，推出「5天4夜的超級跳島」，讓民眾可以一次把澎湖、金門與馬祖等三大離島一次玩得盡興。

兆豐銀行看準國人旅遊需求，特地推出卡友獨享的「郵輪旅遊一條龍」優惠，包括登船前持卡消費滿額可享最高6次免費基隆港接送服務；購買郵輪旅遊還可獲得6%現金回饋、持網購神卡e秒刷更可再加碼最高3%，一次拿到9%回饋；於兆豐保險網路投保專區投保旅平險(含郵輪險、租車趣、登山險)單筆保費滿500元還可獲得50元超商電子商品禮券，保障登船後的旅遊行程，對計畫購買郵輪跳島的卡友來說著實相當划算。

(時報資訊)