台船(2208)董事長鄭文隆表示，台船持續進行轉型，原本2025年希望站穩三隻腳的離岸風電、國艦國造、造船業務，由於新造船市場已經陷入長達10餘年的谷底，因此，造船業務會萎縮，離岸風電、國艦國造將是未來台船營運的雙腳。台船總經理曾國正也表示，原本目標各占營收三分之一的三大業務，今年比重就會改變，2021年造船業務持續下滑，與離岸風電會將是一消一長，國艦國造比重占比仍達一半。台船前5月虧損5億多元，手上業務逐步認列，7、8月單月營收有望轉正，第3季拚虧損縮小。

曾國正指出，這幾年台船虧損，有很多是因為轉型，另外，商船不景氣，全球船廠中手持訂單有1艘1000噸以上新船業務的「活躍船廠」，由2008年的934家縮減至目前281家，2022年以後更可能僅剩64家。

由於供需不平衡，即使很多造船廠關廠，但大部分的業者汰舊換新訂單都已經告一段落，台船也是做一艘賠一艘，造船業務今年營收占比不到整體的三分之一，明年還會萎縮，但台船的根不會放掉，必須把根留著，才能延續發展其他事業。

曾國正表示，離岸風電今年營收占比2成，明年占比會持續擴大。離岸風電除了台船外，還有合資的台船環海公司承作，新一代離岸風電大型浮吊船「Green Jade」上個月底完成簽約，合約金額約75億元，預定於2022年底完工交船，2023年開始營運。

台船環海今年營業額約10億元，目前承攬海龍離岸風電計畫、中能離岸風場等離岸風電等工作，2026年達到每年90億元營收水準。

國艦國造目前占營收比重達5成，明年還會維持這個水準，其中，國防部委由台船建造海軍「新型兩棲船塢運輸艦」於2019年5月開工，預計於2022年交船。另外，除了執行海軍LPD案機能設計、細部設計及建造工程外，還有海巡署4000噸級巡防艦四艘統包採購案，以及於基隆廠區100噸級巡防救難艇15艘(已交一艘)、1000噸級巡防艦6艘建造中。

潛艦產業園區設在台船基隆廠，原定今年6月台船基隆廠就會有廠商進駐，惟全球因為新冠肺炎疫情因素導致設置進程延宕，不過，目前已有4家廠商進駐意願，不會影響現有產線，台船也強調，未來一定會保障基隆廠「員工工作權」。

曾國正指出，政府推動國艦國造計畫，除了第一艘潛艦在年底開始建造外，後續還有2到8艘國造潛艦規劃，另外，新一代巡防艦除了正在建造的以外，估計整體需求是15到28艘。

台船子公司台船防蝕去年營收9億元，獲利2300萬元，今年因疫情影響，部分工程延後，但還會持續獲利，估計接近去年水準，明年營收挑戰10億元以上。

台蝕2019年協助上緯風場JDN 20座水下基礎TP防蝕維修工程，今年截至4月底已成功承攬有關興達海基之沃旭大彰化案56座水下基礎結構噴砂噴漆工程，也接到石化業麥寮六輕及高雄石化專區新建及維修工程等訂單，是目前台船旗下唯一賺錢的子公司。

(時報資訊)