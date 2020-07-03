東元(1504)今天舉辦智慧移動平台(AGV)及服務型機器人行銷大會，展示東元近3年來的發展成果，包括多車運行系統，以及台灣首部全自主研發設計「智慧UVC消毒防疫機器人」，這是東元集團繼送餐機器人及收餐盤機器人之後，又一項進軍服務業市場的機器人解決方案。

東元「智慧移動平台」(AGV)，已實際開發多項客製化解決方案，2018年為摩斯漢堡推出送餐機器人，獲得台灣精品銀質獎的殊榮；2019年為新東陽國道休息站與桃園機場美食街客製化收餐盤機器人；在疫情期間更開發成功「智慧UVC消毒防疫機器人」，已於大眾運輸及國內工廠從事防疫消毒服務。

東元也展出最新上市的「智慧UVC消毒防疫機器人」，是將東元AGV結合防疫設計，採用由LED紫外線燈管發出UVC照射進行殺菌消毒；或是以3D列印技術製作的雙向/360度全面向噴頭，進行大面積的噴霧消毒。

機器人可由遠端控制，如偵測到人員經過，會自動避停與關閉UVC殺菌燈機能，確保人員安全。團隊指出，智慧防疫機器人是為了承擔人力無法負荷的巨額工作量，提供不間斷的服務。而LED UVC燈柱及燈條也取得食品工業研究所驗證報告，適用於餐飲服務等多樣化產業。

(時報資訊)