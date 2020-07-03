美系品牌大廠新產品陸續上市，且非IT產品需求增溫，電池模組廠新普(6121)第3季業績不看淡，新普科表示，第3季是傳統旺季，看起來不會差，如無意外，第3季業績有機會超越第2季，

受惠於IT產業旺到爆，新普6月合併營收攀升至66.84億元，月增2.2%，年增14.16%，為歷年同期新高，第2季合併營收195.76億元，季增35.15%，前6月合併營收340.62億元，年成長9.41%。

儘管因新冠肺炎疫情未止，電子產業傳統旺季變數不少，但新普科技NB訂單持續暢旺，且美系品牌大廠下半年新產品陸續上市，加上非IT產品部分，兩輪電動車因歐洲各國陸續解封銷售增溫，且BBU出貨放量，新普科認為，第3季業績不會太差，如無意外，第3季業績有機會超越第2季，全年業績成長可期。

新普持續強化在非IT產品佈局，除高功率電動自行車及電動摩托車鋰電池模組及BBU產品，公司在工業機器人及自動化設備領域亦耕耘多年，一方面積極推動自家工廠自動化，降低營運成本，未來也將推廣自動化設備及工業機器人相關業務，為公司營運增添成長助力。

(時報資訊)