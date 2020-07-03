黃捷（右）曾在韓國瑜（左）備詢時翻白眼。（翻攝高市議會質詢畫面）

韓國瑜遭到罷免高雄市長後，過去造到議員質疑「抽籤質詢、不進議會、延後開議」等躲避議會的方式又被拿出來討論，資深媒體人陳揮文就在他自己的節目中提到，這些都是綠營議員的「巧立名目」，事實上他不認為全台灣有哪位政治人物可以忍受高雄市議會的質詢，他直言，那根本叫做羞辱！

陳揮文指出，不管政治人物的修養有多好，都沒有辦法面對高雄市綠營議員那番不給人尊嚴的羞辱，而有人認為「韓國瑜很勇，都不鳥市議員」，這讓他不禁想問這些說法都是從哪裡來的？這些人有看到韓國瑜是如何遭人糟蹋的嗎？「還是說他們都聽地下電台？」

陳揮文更點名打韓出名的「白眼女神」黃捷，直批她質詢的方式「很LOW！」只會問一些莫名其妙的問題來電你，然後韓國瑜受不了了請局處首長來回答，就被叫做總機？用這樣的標準，是不是也要叫行政院長蘇貞昌作總機？行政首長不可能甚麼都知道，所以旁邊才需要局長等官員作協助。

(中時電子報)