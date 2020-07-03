北京首鋼3日在復賽第1階段最終戰，面對戰績墊底的八一火箭，靠著林書豪攻下全場最高20分，外加8助攻、5籃板，方碩也拿17分，北京95比75輕鬆4連勝，目前戰績25勝13敗，繼續位居第4，第2階段首役將於10日出戰吉林。

比賽才剛開始，場上就出現濺血畫面，八一前鋒鄒雨宸不小心遭到隊友肘擊，當場鼻子流血不止倒地，不過治療過後，他馬上鼻子塞著棉條繼續上場，也讓場上局面陷入膠著，打完首節，北京僅以24比20小幅領先，幸好次節戰情改觀。

關鍵就出在林書豪身上，他頻頻利用切入破壞對方防線，順利帶起全隊平均火力，也讓雙方差距開始擴大，上半場結束，北京45比35領先，豪哥投11中3、2罰中1，貢獻7分、4助攻與2籃板，北京半場得分最高是朱彥西的8分。

林書豪也在上半場結束前夕，難得在場上展現怒氣，因為他的1次切入上籃明顯遭到對方犯規，裁判偏偏不響哨，讓他氣到跟裁判理論，結果換來1次技術犯規，豪哥也馬上被換下場休息，但他坐在場邊的模樣，似乎仍然很不服氣裁判尺度。

直到第3節還剩4分鐘林書豪才被換上，隨即投進三分球，帶起北京8比2小高潮，更在第3節結束同時投進壓哨中距離，北京72比57大幅領先；末節北京展開強大三分攻勢，且靠豪哥穿針引線，擴大領先到20分，八一再也無力追趕。

(中時 )