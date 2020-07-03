振興券成為熱門話題，尤其有多種方式像是紙本、信用卡、行動支付等可領取使用，如何用才划算。Global Mall新左營車站針對不同使用形式大推振興券加碼回饋，一次涵蓋紙本券、行動支付與聯名卡，最高回饋21％。同時搭配保養品、餐飲優惠7折起，更因位處車站，憑台鐵、高鐵票根還能再享優惠或滿額贈，讓振興券面額放大抵，享超值購物。

Global Mall新左營車站針對紙本、行動支付或是聯名卡，祭出超值回饋搭配超殺優惠。在紙本振興券加碼上，7月15日至8月31日使用紙本振興券消費，Global Mall APP會員當日單店單筆消費滿1,000元即贈500點，最高回饋15%；而在聯名卡回饋部分，先為振興券使用暖身，即日起至29日只要刷GMpay綁定Global Mall聯名卡消費，單筆滿3,000元即送100元電子商品禮券。

看準行動支付無接觸且無找零的便利性，Global Mall新左營車站更攜手與五大行動支付通路-街口支付、Pi拍錢包、LINE Pay Money、橘子支付、台灣Pay合作加碼回饋，7月15日至8月31日若為使用政府振興券綁定街口支付、Pi拍錢包或LINE Pay Money，並於Global Mall館內當日單店單筆消費滿500元以上，街口支付最高可享回饋16%、Pi拍錢包可享最高12%、LINE Pay Money則可享最高21%；此外更為首家與台灣Pay合作之百貨商場，持台灣Pay綁定政府振興券至館內每筆消費不限金額現折20%，每筆最高現折200元；並首度與橘子支付合作，使用政府振興券筆筆消費不限金額，最高可享12%回饋。

除了加碼振興券使用回饋，Global Mall新左營車站還推多項好康7折起，讓消費者放大振興券面額享超值。像是搭車必備的美食良伴，近期新櫃登場推優惠的「全佑甘草芭樂」推買二送一；周氏蝦捲精選套餐振興價200元；頂呱呱雙人飽食餐，有雞腿、雞翅、薯條、飲品等，原價310元，振興優惠價250元；老董牛肉麵雙人套餐原價415元，振興優惠價375元；21 PLUS半雞分享餐原價460元，振興優惠價370元。夏季服飾及保養品也超值優惠，de第一化妝品淨白靚夏防曬乳系列，任選兩件原價1,560元，振興優惠價1,200元；0918細肩帶洋裝振興價529元。

此外，國旅正夯，近期出遊人潮爆發，Global Mall新左營車站串聯商圈，一起振興經濟，憑台鐵或高鐵票根或高雄飯店住宿憑證，可享多重好康，至指定櫃位如手信坊、塔吉特、金石堂、超大食品、老董牛肉麵等，即可享特定商品消費優惠9折；至de第一化粧品不限金額消費，即獲贈限量醣蛋白青春機密前導液30ml乙罐，價值350元；玩具反斗城則推憑不限金額消費，即可享超值加價購，泡泡水或是玩具總動員4購物袋等。

今年暑假，Global Mall新左營車站特別打造以喜感擬真動物公仔廣受歡迎的朝隈俊男「奇幻動物園」，不僅設有主題拍照打卡點，與圓滾滾系列動物一起開懷大笑。此外，還有獨家來店禮，即日起至5日刷Global Mall聯名卡當日單筆消費滿1,000元以上，即可兌換限量「朝隈俊男-圓滾滾系列牛頭梗造型抱枕」；刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿2,000元以上，7月30日至8月2日即可兌換「朝隈俊男-圓滾滾系列折疊購物袋」；8月13日至16日可獲環保實用的「朝隈俊男-圓滾滾系列不鏽鋼吸管杯」。

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