2019年美國才剛推出5G主題ETF，國內業者也不遑多讓，去年下半年接力發行5G相關的ETF及ETN。證交所表示，聚焦5Ｇ上游關鍵硬體的元大未來關鍵科技ETF（00876）於7日掛牌後，上市ETF總檔數達120檔，連結海外股票的傳統原型ETF就有40檔，有些鎖定單一市場，有些目標特定主題或產業，方便國人利用多元的ETF進行全球投資布局。

元大未來關鍵科技ETF，追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，該指數針對市值、流動性、營收、獲利表現、研發費用比重等環節層層檢視，篩選100檔以內的成分股，並於每年9月進行成分股審核調整，使納入的股票持續符合至少30％營收來自於關鍵科技相關業務等選股標準。

全球5G商用部署正加速起飛，6G研發已蓄勢待發，著眼於通訊科技與時俱進，指數定期審核的設計讓ETF的持股跟上最新關鍵科技發展，並不限於5G階段。

據元大投信觀察，目前全球主要的5G主題ETF至少有8檔，規模來到64.97億美元，較2019年底20.40億美元，呈現2倍成長。另今年前5月累積淨流入美國5G ETF的金額，已達2019年12月底規模比重達60.12％，同期間淨流入美國股票型ETF占2019年12月底比重僅4.27％。

在通訊領域，掌握核心技術、有制定標準權，就能掌握下個時代商機。各國在通訊產業各擁所長，例如美國有眾多半導體技術專利，日本被動元件廠商提供不可或缺的零組件，台灣在晶圓代工、消費性IC等領域有難以取代的實力。

元大未來關鍵科技ETF，訴求從台灣到全球布局、聚焦在具關鍵科技硬實力龍頭業者，非重壓單一國家，上市前募集突破150億元，頗受投資人青睞。惟證交所仍提醒，任何投資一定有風險，申購及買賣ETF之前應審慎評估風險，並詳閱公開說明書。

(工商 )