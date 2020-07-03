亞馬遜（Amazon）每年7月舉辦的Prime Day會員購物日，向來是這家電商巨擘的年度重頭戲，然而今年受到疫情影響，可能要延到10月初舉行。

根據CNBC取得的亞馬遜1日（周三）向第三方賣家發布的電子郵件內容，亞馬遜原擬9月進行Prime Day，如今打算再延後一個月。

亞馬遜並建議賣家利用10月5日該周作為Prime Day促銷與折扣的「保留日」，但強調實際的日期尚未確定。

亞馬遜Prime Day通常在7月舉行，自2015年開始舉辦後，每年皆引起瘋狂搶購熱潮。這家電商巨擘設計Prime Day的用意，在於吸引更多人加入Prime會員、拉抬亞馬遜自家產品與服務以及提振年中買氣。

電商顧問公司eShopportunity執行長、前亞馬遜高層納姆（Fahim Naim）表示，亞馬遜應該不會在10月以後才舉辦Prime Day，因為這會遇到年底的假期購物季，後者促銷活動大約自11月開跑，「也就是說，如果有哪家公司能說服人們連續數月大量購物，那就是亞馬遜」。

(工商 )