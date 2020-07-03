阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）與巴塞隆納的合約將於明年到期，目前洽談續約事宜相當正常，但西班牙Cadena Ser廣播電台今天爆料，梅西方面已把續約交涉全部喊停，可能會離開令他失望的巴薩。

根據報導，梅西目前這份合約為2017年所簽，其父親原已開始與巴薩協商新約，最近卻將進度喊卡。惟相關消息兩造都尚未證實。

梅西上月剛滿33歲，也在本周對馬德里競技的西甲聯賽射入生涯第700顆進球，為史上第7人。但他創紀錄的這場比賽，巴薩遭馬競2比2逼和，本季西甲只剩5輪，巴薩從復賽前的兩分領先到現在落後龍頭皇家馬德里4分，3連霸之路蒙上陰影，讓梅西高興不起來。

個性害羞的梅西過去在場外發言不多，今年卻已多次開炮，1月巴薩開除教頭巴維德（Ernesto Valverde），競技總監阿比達爾（Eric Abidal）暗示球員不支持教頭，梅西怒轟高層要就指名道姓，別把開除教頭的責任推給球員。

2月接受西班牙《世界體育報》專訪時，坦承巴薩本季戰力並不足以贏得歐冠，令他感到沮喪。而在4月西甲聯賽因新冠疫情停賽期間，梅西也公開駁斥巴薩高層說球員不願降薪共體時艱的放話行為，雙方的矛盾與摩擦愈演愈烈。

(中時 )