桃猿隊年輕投手江國謙在7月1日對戰中信兄弟，中繼0.1局被打8安打丟8分，其中單局被打4轟，打破聯盟紀錄，有球迷認為教練太殘忍了，今（3）日桃猿總教練曾豪駒說，這就是現實！球場就像戰場，人家拿刀殺你、至少也要砍人一刀！

其實江國謙大失分的當下，曾經手足無措看著休息室，曾豪駒說：「我也看著他，我在看他的下一步怎麼做？」後來曾總才叫投手教練上去安撫，告訴他盡量處理狀況，後來他也沒有表現好，希望結束的1局也沒有做到。

江國謙顯現危機還讓他繼續投球原因，曾豪駒表示，當時分數已經拉開了，他在球隊的角色必須把教練的任務完成，拿下出局數，但他沒有拿到時，要讓他去嘗試如何化解自己的危機，從場上去學習會對他有幫助。

曾豪駒說，如果當下換下他，他只會覺得自己投得不好，既然前面表現不好，當然可以馬上換人，但是要讓他知道如何被打，他被打也要有所收穫啊！

對此，有些球迷認為太殘忍了，曾豪駒指出，球場是戰場，人家拿刀子殺你的時候，你也要砍別人一刀，這是一個現實面，要證明有否能力站在上面，所以留著一直投球對他不是壞事，他因而得到自己往後該做什麼？這場震撼教育是必須的。

「我們凸顯較殘忍的一面！」曾豪駒說：「我也不望他在場上失去信心，最主要是他要有想法去解決問題，想法要從比賽中累積，像是躍霖可以較輕鬆解決狀況，這是年輕人要學習的，如果因為這1場而失去信心，那可能就不適合職棒。」

(中時 )