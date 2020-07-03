「夜路走多總會遇到鬼」，全台灣有許多知名「靈異路段」，都曾發生過無法解釋的事情，其中位於桃園市的萬壽路，2017年曾經是「全台三大要命路段」，發生過上千起車禍，許多詭異故事不脛而走，有位網友透露行經萬壽路時，遇到超毛經歷，引起許多人共鳴。

網友深夜遇到恐怖機車(圖片取自/靈異公社)

網友在臉書社團「靈異公社」分享經歷，多年前住在桃園，而女友住在新莊，某天深夜騎車載女友回家，因為對路況還不熟，因此選擇騎萬壽路前往新莊，當時坐後座的女友似乎因為太疲累睡著，原PO騎到下坡路段時，竟遇到恐怖事情。

原PO說當騎到某個左彎時，看到右前方有一團白霧，突然朝車頭前方衝出來，原以為只有自己看到，「沒想到我女友抱著我的雙手顫抖了一下」，當下女友也看到詭異白霧，沒想太多的原PO，認為應該有人在燒垃圾，沒多久後方有一台機車緊跟，看後照鏡卻沒有車燈，但可以肯定的是機車聲非常清楚，「就在我後面，清楚到甚至用聽的，就可以感覺那是一台破破爛爛的X爵125」！

後座女友也看到恐怖機車，嚇壞開始大哭，原PO只能在心裡默念阿彌陀佛、還有道歉，沒多久原PO騎到岔路處，後方機車突然加速，騎到原PO左邊，距離近到「左手把跟祂的右手把僅差10公分」，這時原PO才看清楚機車外觀，「車頭已經爛光光，椅墊也不見，整台車就像報廢車一樣，恐怖的是沒看到有人在騎」；同天清晨騎回桃園時，原PO看到另一邊山路有警察、救護車，還有「一台倒在地上的摩托車，就是那台X爵125…」。

不少網友看完文章，分享遇過的毛骨悚然經歷，「之前晚上騎在那條路上也看過，騎山路突然看見前面有人突然衝出來，嚇到要剎車時，剛好他快速過馬路，往後照鏡一看，他走到另一邊沒有小路、圍欄翻過去是山崖的地方」、「晚上往龜山方向騎上來，紅燈起步沒幾秒龍頭被往右拉，來個完美大地親親」。

(中時電子報)