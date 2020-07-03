張立昂在台視、三立週日偶像劇《浪漫輸給你》中飾演霸道總裁，劇中平時霸氣十足，私下卻很怕黑，而現實中張立昂自曝童年也怕黑，原因是「愛看靈異節目，小時候還要開燈睡覺」，長大後才慢慢習慣關燈睡。不過被問到從小到大的罩門，張立昂透露小時候曾被蟑螂飛撲臉，某次蛇誤入家中驅趕卻被蛇反擊，至今想起還是會害怕。

張立昂從小赴國外讀書，坦言很多恐懼要自己克服。他回憶剛到海外很多事不熟悉，記得一小時只有一班公車，若沒搭到公車上課會遲到，加上當時最怕寂寞，尤其新環境、語言又不通，也沒什麼朋友，因此從小就學會面對寂寞。

劇中宋芸樺陪伴在張立昂身旁，體貼舉動融化霸總的心。張立昂說若恐懼時，不管是誰守候在旁，都是很貼心的事。他回想第一次滑雪時，因為坡度很陡，張立昂感謝外國朋友在旁關心，因此當他有機會教滑雪時，也會貼心地在朋友身旁，放慢速度陪滑雪。

(中時 )