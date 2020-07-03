高市警三民一分局為了有效建構優質治安環境，並傾聽民意，於1日晚間在安生里辦公處舉辦「社區治安會議」宣揚各種預防犯罪措施，特別邀請安生里內里民、學校、社區守望相助隊等相關機關共襄盛舉，一同維護社區安全。

此次會議首先由十全派出所所長何昆霖報告轄內治安、交通狀況及當前警政工作重點，再由分局偵查隊、交通組宣導「新興詐騙手法、反詐騙165專線」、「民眾居家住宅加裝監錄系統防竊」、「護老專案」、「交通安全宣導」等觀念，最後由民眾反映里內各項交通及治安問題，分局業務單位與派出所提出因應之道，現場警民互動熱絡。

由於分局轄內里鄰眾多，社區治安會議宣達訊息可能無法深入各角落，特於會中鼓勵民眾加入臉書「301警察杯杯」粉絲團，希望透過粉絲團上公開的治安訊息及互動，共同找出社區治安的死角與問題，共同為家園盡一分心力，建構優質生活環境。

(中時 )