縣長徐榛蔚（左）與花蓮翰品總經理孫薈茹（右）展示今年賽事毛巾印製主視覺樣式。（王志偉攝）

2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，11月7日開跑，今年各級別名額共12000人，跑衣與獎牌一併公布。（王志偉攝）

太魯閣馬拉松今年邁入第21年，在壯麗的太魯閣峽谷開跑，年年吸引世界各國選手前來挑戰，不過今年受到新冠肺炎疫情影響，太馬將首度沒開放給國外選手報名。今晚6時起開放選手線上報名到8月1日止，總計12000個名額，如果因疫情影響導致賽事無法進行，將延期至2021年3月6日辦理。

被跑者稱為「一生至少要跑一次」的重要賽事，不過卻因地形受限僅能容納萬餘人，名額有限，年年供不應求。新冠肺炎疫情已經趨緩，預料報名參賽人數仍將超過原訂名額，活動因採網路報名電腦抽籤制，預計8月3日公布中籤名單並發送繳費通知。

邁入第21年的太魯閣峽谷馬拉松，今年同樣由雲朗觀光集團冠名贊助，該集團總經理盛治仁說，太魯閣馬拉松年年都有新元素加入，今年主視覺採取漫畫風，吸引年輕人注目，並以馬拉松運動起源，士兵長跑報戰勝訊息的故事，結合在峽谷、太平洋、大海的主視覺中、以及雲朗觀光執行長張安平結合「水火土」自創的新字（讀音「妥」）構成海報及主視覺，代表人類生活需要重視「循環經濟」概念。

花蓮縣馬拉松路跑協會理事長張志強說，去年太馬共有38國1000多名國外選手報名，如國外疫情仍持續，為避免檢疫問題，今年不開放國外選手報名，原本就住在台灣的外籍選手除外，可照常報名；此外，如遇到疫情因素，政府宣佈停止舉辦大型活動時，太馬則將延期到明年3月6日舉辦。

張志強也說，今年與花蓮遠雄海洋公園合作，路跑11月7日前後（11月5日至11月9日，為期5天），選手本人憑號碼布，現場出示身分證件或健保卡，可享免費入園一次，選手親友憑秩序冊截角享590元優惠（限4張）；光隆生技則贊助大會指定飲用水海洋深層水；另外，花蓮翰品酒店也專案提供選手住房，且「保證訂得到房間」，並有訂房一泊二食優惠。

花蓮縣長徐榛蔚說，歡迎全國選手到花蓮報名太魯閣馬拉松，今年下半年花蓮各項運動賽事齊集，希望花蓮發展成全國最重要的運動觀光休閒勝地。

今年太魯閣馬拉松，比賽日期11月7日，分組有全程馬拉松（42.195km）、半程馬拉松（21.0975km）、逍遙馬拉松（12km）、快樂馬拉松（5km）總共4個組別，其中全馬名額開放3000人、半馬5000人、逍遙馬2500人、快樂馬1500人報名，共計12000名，報名從今天晚間6點開搶，到8月1日星期六午夜24點報名截止，報名請上雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松官網 。

(中時 )