桃園市中壢區中平路一間銀樓3日發生搶案，一名余姓男子與店家熟識，中午12許進入銀樓，佯裝自己下個月要結婚，和老闆、店員閒聊後，作勢要拍照給準老婆挑選，再突然徒手抓走價值17萬多的2副金手環、項鍊，隨即開車揚長而去，警方接獲報案後，2小時內火速將余男逮捕到案。

據了解，余男年約24歲，是遭搶銀樓的熟客，稱自己從17歲就曾來店買賣過金、銀飾，今日中午12時開著自家車來到店裡，聲稱自己下個月要結婚，希望能挑選全套的金飾，便和老闆、老闆娘與1名店員大聊2小時，直到他請店員展示手環、項鍊讓他拍照時，徒手一抓便往車上跑，隨後便從中平路往中山路方向逃逸，過程中神情從容不迫，讓店家懷疑他早有預謀。

中壢警分局接獲店家報案後，隨即調閱監視器找出余男逃逸路線，並鎖定其車牌、身分，下午近18時，在台中霧峰成功將余男逮捕到案，詳細犯案動機仍待進一步偵訊釐清。

(中時電子報)