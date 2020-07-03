雖然國內新冠肺炎疫情日益趨緩，但疫情危機尚未解除，高雄新上國小校長王彥嵓發揮創意特地研發自製紫外線消毒燈，用來確保全校師生的身心健康狀況，希望任何進到新上國小的學生都可以有一個最安全又舒適的學習環境。

新冠肺炎疫情肆虐全球再加上夏日是腸病毒蔓延的季節，造成各校親師生人心惶惶，新上國小不敢掉以輕心，但由於一般市面上的醫療用紫外線消毒燈要價2萬5000元左右，王彥嵓便找來燈具廠商及校內木工，聯合研發新上國小獨有的紫外線消毒燈整套完成的成本竟只需9000元。

新上國小自製的紫消燈是根據一般醫療用紫消燈原理改造而成，除了燈管更長可以加大教室的消毒範圍外，還加裝定時功能，燈管外更裝設防爆網及防火塗料，讓師生們在使用時多一層防護，此外紫消燈底座加設滾輪，就連學生們也可以輕鬆地將紫消燈搬運到各教室進行消毒。

王彥嵓表示，當時學校僅有一台較為老舊的紫消燈放置於保健室，他對全校師生的健康安全相當重視，認為在疫情期間不能掉以輕心，但當時所有消毒防疫用品都相繼缺貨，即使有多餘經費也無處可買，他便發揮創意，購入進口消毒紫外線燈管、木板、計時器等材料開始製作紫消燈，要給師生們最安全的校園環境。

新上國小學生謝予恩表示，2月中旬剛開學時新冠肺炎疫情相當嚴重，會擔心若同學確診會間接傳染給大家，每天到學校都相當恐慌，但學校防疫工作相當嚴謹，除了有紅外線感測器，最近校長又作了紫外線消毒燈，讓大家安心許多，學習上也更加專注。

(中時 )