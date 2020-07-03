根據供應鏈相關人士傳出的訊息，華為即將在2021年發佈的華為P50系列旗艦將會搭載5奈米處理器。但值得注意的是，該5奈米晶片並不是海思麒麟系列，這也就表示，華為P50系列將會搭載除過麒麟以外的第三方手機晶片。

而目前市面上支持5奈米晶片生產的主要是蘋果、高通、聯發科以及三星。蘋果首先可以排除，不可能有其他手機廠商使用；三星因為美國方面的原因，基本上也是受限制。剩下的就只有高通和聯發科兩家晶片廠商了。

但華為被美國壓制的如此之慘，採用美商高通驍龍875晶片，華為及消費者恐怕都會心有所不甘，所以剩下的也只有聯發科這一個選擇了。而且從目前手機市場當中的動態來看，華為旗下子品牌榮耀和聯發科已有次合作，多款榮耀新機都搭載了聯發科晶片。綜合來看，華為P50系列使用聯發科旗艦級晶片的可能性最大。

而從目前掌握的訊息來看，未來聯發科將帶來天璣2000晶片，其擁有A78架構CPU、A78架構GPU，5G性能表現十分顯著。相較於驍龍875以及麒麟1020，天璣2000的競爭優勢還是比較大的。

未來如果華為的旗艦系列真的搭載聯發科晶片，將又會是聯發科在大陸市場的一大進展。

(中時電子報)