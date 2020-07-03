KPMG安侯建業主席于紀隆指出，受疫情影響，磐石會今年第22、23屆會長交接典禮未舉辦大型公眾聚會。待疫情解封後，磐石會今（3）日首度舉辦企業聯誼會，近百位企業主出席支持。

于紀隆表示，截至目前為止全球目前感染新冠肺炎案例數超過1千萬人，預期數會再持續上升。

新冠肺炎對全球的經濟影響包括全球將會有多年低利率的情況出現、債務負擔及消費力下降、許多國家經濟成長率將下滑、失業率需幾年時間才能回到危機前的水平。

此外，B2C產業有大量失業率，數百萬的小企業將會倒閉，加上無限制的QE，仍可能造成通貨膨脹或股匯市動盪。

于紀隆建議，企業必須要有財務、營運、商業三大面向的策略，以此面對疫情對全球的經濟影響。

TIRI台灣投資人關係協會副理事長郭宗霖則表示，這次疫情的不是對單一企業的影響，而是全球經濟的大災難，企業更要做好各項準備，面對疫後的新經濟局勢。郭宗霖自去年起協助磐石會導入智識化的董監課程，讓磐石會的企業聯誼活動加入企業所需的最新智識分享。

磐石會秘書長張正駿博士表示，磐石會迄今共有110家會員公司，總市值逾2兆元，是國內上市櫃企業聯誼組織的領頭羊。疫情期間，磐石會會員企業相互扶持，分享企業面對疫情的各項因應之道，緊密的企業聯繫，更強化企業的競爭能力。

透過磐石會會員企業的緊密聯繫及各項活動分享企業資源、管理，將共同面對各種經濟情勢的挑戰，建立堅若磐石的企業文化。

(工商 )