高雄市不動產代銷公會3日召開第七屆第一次會員大會，改選13席理事和3席監事，景銳廣告總經理謝哲耀在新的理事會中，獲得推選，當選新任理事長，三禾廣告總經理黃永清，則當選常務監事。

高雄市不動產代銷公會3日選出13席理事，包括景銳廣告總經理謝哲耀、曜群廣告邵泓、廣城廣告黃煜智、富驛廣告吳嘉惠、博鼎廣告呂維安、富築廣告張景堯、龍悅廣告吳季濃、鼎盛國際蘇永貴、上揚國際楊添盛、興東風廣告沈太淵、齊太廣告謝俊正、龍庭廣告吳旺昇、以及緯立廣告薛志宏等。候補理事則有達毅廣告林偉聖和丰誠廣告吳榮峰。

景銳廣告總經理謝哲耀、曜群廣告邵泓、廣城廣告黃煜智、以及富驛廣告吳嘉惠等4席常務理事，共同推選理謝哲耀為新任理事長。

高雄市不動產代銷公會3日並選出3席監事，包括三禾廣告總經理黃永清、淺草堂廣告謝命橋、以及華大廣告黃國華，候補監事蕣驍廣告吳曜廷，並推選黃永清為新任常務監事。

(工商 )