華為禁令成為陸美科技戰再度重燃的導火線，更在北京當局通過《港區國安法》後，美國政府撤銷香港特殊貿易地位，美國國會並火速通過《香港自治法》，將制裁與損及香港自治的大陸官員進行業務往來的金融機構，陸美關係再度惡化。對此，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，未來還打算加強針對軍事、國安與相關高科技產品，祭出出口限制。

先前《路透》引述美國國防部文件指稱，美國政府已經將包括大陸電信設備巨頭華為、監視器巨頭海康威視等20家陸企，列入遭到解放軍控制的名單，被視為是替接下來的制裁鋪好路。

大陸全國人大常委會於6月30日表決通過《港區國安法》之前，美國商務部正式撤銷香港特殊貿易地位，並在該法案通過後，美國眾議院火速通過美國聯邦參議院25日通過的《香港自治法》，將對破壞香港自治的大陸官員以及機構進行制裁，就待美國總統川普簽字生效。

就在《港區國安法》通過之際，美國國務卿蓬佩奧發表聲明指出，美國將被迫採取行動，保護國家安全，將停止提供軍備物品給香港，避免落入解放軍手上，強化北京當局獨裁統治手段。

《香港自治法》將對破壞香港自治的大陸官員以及機構進行制裁，被視為去年底通過的《香港人權與民主法案》加強版，該法案更能針對金融機構進行制裁，牽連程度更廣泛，預計將有1.1兆美元（約32兆元新台幣）資金受到影響。

據《福斯財經網》報導，庫德洛受訪時提到，美國對北京當局相當不滿，打算祭出更多制裁對付大陸。至於蓬佩奧發表的聲明，庫德洛表示，他的做法是對的，川普也有發表類似回應，多次強調對北京當局的行為不滿，香港失去自治，顯示北京不是個值得信賴的政權。

庫德洛還表示，美國政府對於大陸駭客入侵政府以及企業的行為非常不滿，因此打算祭出一系列措施，打算加強針對軍事、國安與高敏感科技，對陸出口相關產品限制。

至於陸美第一階段貿易協議，庫德洛表示，目前協議仍持續進行，就看北京是否遵守協議內容採購。有外媒指出，美國打算在今年8月底舉行的G7峰會，把大陸問題與其他成員國一同討論。

(中時電子報)