搶搭國旅熱潮，裕隆自主品牌LUXGEN（納智捷）搶攻多功能車款，繼去年推出URX「5＋X休旅新物種」，讓URX七人座持續蟬聯國產七人座SUV銷售冠軍，今日接續發表全新「一車多用王」－LUXGEN URX 5＋1 樂活款，搭配早鳥優惠，售價最低只要84.8萬元，引發熱烈迴響。

納智捷總經理蔡文榮表示，在全球疫情仍緊繃的時刻，全家人出遊已經成為透氣新風潮，URX 5＋1樂活款絕對是在這個特別時刻的最佳的選擇，讓消費者的樂活生活，不需要用多重車輛的代價去交換，讓消費者無須在C／P值與休旅車選項上二選一，URX 5＋1樂活款就是台灣汽車市場上一車多用的超值首選。

LUXGEN以涵蓋全年齡用車需求產品布局，以通用設計規劃高齡化社會家用通用車，LUXGEN URX 5＋1 樂活款是對高齡化社會的超前部署，唯一原廠兼具福祉功能的SUVM，未來家庭成員若有乘坐輪椅需求，URX 5＋1樂活款搭載了榮獲德國IF設計大獎的「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，讓輪椅乘客可七秒輕鬆上下車。

除此之外，URX 5＋1搭載「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」，創造出各種生活場景的可能性，不論野餐郊遊、毛小孩的樂趣踏板，更可以做為購物與擺攤創意市集的好幫手，釋放出更為寬敞的置物空間，滿足靈活運用車室空間的想像。

以「便利伸縮式斜坡板」（含油壓省力裝置／下翻式後保桿）為例，可乘載高達300kg的承重能力，並提供後艙平整化空間能創造出高彈性的空間。平整化空間設計則是後艙空間未放置輪椅時，收納狀態完全不會干涉後艙空間完整性；同時，斜坡板亦可收折平放，提供寬敞的置物空間，滿足靈活運用車室空間的想像。

對於這些設計，有車主就說， 這是「全台灣有史以來第一台考慮到車體跟輪椅之間固定、安全性的第一台車」，「我非常感激 LUXGEN 在這邊的思考，事實上我爸媽也是中風，所以過去在照顧他的時候，常常有遇到上下車的問題、輪椅的問題，所以我非常欣賞這樣的想法」、 「爸爸媽媽年紀慢慢大了，那其實未來也有可能會需要類似用這種，可以上輪椅功能的車輛。」

搶攻疫後購車商機，LUXGEN也祭出高額優惠，凡7月入主URX全車系，同步再享高額購車金、3萬元保險抵用金、原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙、造型無線吸塵器、舊換新5萬不必等；指定車型還可再享免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門等各項優惠。

(中時 )