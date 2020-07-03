高雄中山工商校長林昭億於畢業典禮前夕將自己裝扮成郵差，舉辦「中山i郵差」活動，到各班把3年前寫給未來自己的1封信回送給畢業生當賀禮，學生們看著明信片，3年回憶頓時湧上心頭，高喊「我讀中山我驕傲」。

中山工商歷年傳統畢業活動「給高三畢業生禮物」，今年受到疫情影響，無法順利舉行，校方因此發想巧思，決定由林昭億率領副校長、主任等師長租借郵差服扮演成「中山i郵差」，並親自到各班回送畢業生3年前所寫下的願景信件，看著3年前自己稚嫩時所寫的願望，畢業生們頓時熱淚盈眶，氣氛溫馨動人。

林昭億表示，校方近年以回送校園景色明信片作為畢業生成年禮，此計畫總共策畫3年，在高一的生涯規畫課程中，由輔導老師帶領學生進行生命對話，激發學生們面對未來人生的積極態度，引導學生在「給自己未來的１封信」中寫下對未來的夢想與期許，畢業時再由學生親手拆封信件，回顧過去3年點滴，檢視自己生命成長與變化過程，是對過去的肯定，也是對未來的期許。

中山工商餐飲科畢業生楊承學表示，看到校長扮成郵差親自送信到班上，令他驚喜萬分，打開自己3年前所寫的信件，心中滿滿不捨，回憶湧上心頭，當時思想不成熟，總是異想天開想從事旅遊、開復古餐廳及考大客車執照，卻都3分鐘熱度，如今經過3年歷練，他已蛻變成個性成熟穩重，且懂得規畫人生的準畢業生。

(中時 )