中印上月在邊境地區發生數十年來最嚴重衝突，雙方已進行三次軍長級會談，事態仍未平息。印度總理莫迪今天上午突訪邊境，並和陸軍、空軍以及印藏邊防警察進行交流。

香港經濟日報引述印媒「The Hindu」報導，莫迪到達拉達克（Ladakh）首府列城（Leh），並到訪尼木的一個前沿地區，與陸軍、空軍以及印藏邊防警察進行交流。報導提到，莫迪可能會探視在衝突中受傷的士兵。

莫迪是在國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）、陸軍司令納拉文（Manoj Mukund Naravane）的陪同下抵達邊境基地。《印度斯坦時報》認為，莫迪對邊境地區的訪問具有很高的象徵意義，對於正處在拉達克加爾萬河谷和班公湖周圍僵局的士兵來說，可以提振士氣。

中印邊境6月15日發生流血衝突，印方據稱有20人喪命，中國官方並未公布傷亡人數。中印雙方6月30日在拉達克地區中印實際控制線印度一側，舉行第三次軍長級會議。

(中時 )