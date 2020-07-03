大茅埔西營將寮是座插了令旗的水泥小祠，看似不起眼，卻是大茅埔居民最堅實的心靈寄託。（劉懷仁提供／王文吉台中傳真）

大茅埔西營將寮小巧精緻，矗立窄巷路口，是大茅埔居民最堅實的心靈寄託。（劉懷仁提供／王文吉台中傳真）

大茅埔居民在農曆初二、十六舉行犒將儀式，準備馬草水、36碗酒、36碗肉等，酬謝神將護衛村庄。（劉懷仁提供／王文吉台中傳真）

大茅埔南營將寮是座插了令旗的水泥小祠，看似不起眼，卻是大茅埔居民最堅實的心靈寄託。（劉懷仁提供／王文吉台中傳真）

大茅埔東營將寮小巧精緻，矗立窄巷路口，是大茅埔居民最堅實的心靈寄託。（劉懷仁提供／王文吉台中傳真）

位於中橫公路的客家庄大茅埔，建庄近200年，先民為抵禦外敵入侵，聚落規畫為易守難攻的防衛形式，庄內戶戶祖廳設有龍神，守護神有三山國王及麾下將領。中橫開通後，來往遊人倏忽經過，不甚起眼的大茅埔依舊靜靜佇立，保存水圳、龍神、將寮等文化，被稱為「曖曖內含光」的客家庄。

大茅埔建於嘉慶年間，當時屯首張寧壽聘請易庚麟擔任陂長闢圳，並規畫良田、排水、交通、衛生等設施。文史工作者劉懷仁表示，當地緊鄰原住民部落，外圍有壕溝、崗哨、刺竹林等，內有柵門、巡邏線路、瞭望亭等，水圳兼具灌溉、護庄及風水考量，內外防禦完善。

大茅埔不僅有防禦工事體系，還有三山國王、土地公與將寮等心靈防禦系統。劉懷仁提到，居民舉凡生老病死、失物尋人等疑難雜症都會到泰興宮請示三山國王，而庄內主神三山國王麾下的四方將領，率十萬兵將戍守東西南北將寮，保衛居民，五營之外又奉祀土地公。

將寮是插了令旗的水泥小祠，造型小巧精緻，矗立窄巷路口，看似不起眼，卻是大茅埔居民最堅實的心靈寄託。「客家人崇敬天地，也最懂得感恩。」劉懷仁說，居民會在農曆初二、十六舉行犒將儀式，準備馬草水、36碗酒、36碗肉等，酬謝神明與兵將的護衛。

(中時 )