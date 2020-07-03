振興三倍券由台北監獄、桃園女子監獄及新竹監獄負責分裝。（資料照）

行政院推出的「振興三倍券」1日起開放預購，吸引許多民眾透過網路和便利商店機台預訂。台北市議員羅智強也在臉書上分享他和年輕朋友談論使用三倍券的內容，但他看了使用方式後感嘆，「那跟發現金，有什麼差別？」

羅智強今(3)日在臉書上表示，千呼萬喚始出來，「振興券」終於要在7月15日上路了。昨天他問問一位年輕朋友，會不會使用「振興券」，那名年輕人回應，「當然會啊，2千元不花白不花」，但當他問到會不會因此而增加消費時，那名年輕人卻說，「可能不會，甚至是有點無感」因為數位振興券綁定信用卡，只要半年內消費累計達3千元，就會自動退2千元，那名年輕人說還說：「誰的信用卡半年刷不到3千啊？只要正常消費，就能夠得到2千元的退款了」。

羅智強看了「振興券」的使用方式，覺得很感慨，他指出，消費得越方便，也就越容易「替代性消費」（就是去花在本來就會消費的部分），而沒有刺激經濟的效果。特別是經濟部說，實體振興券「不禁止找零」，而數位振興券是根本可以找零，「那跟發現金，有什麼差別？」

網友們留言回應，「利潤就像麵筋，要洗一洗搓一搓，才會出現」、「所以說政院，是多此一舉」、「而且當初是請民眾去戶籍地附近領不是去郵局領消費券方便多了」、「錢那麼難賺發2000元是很多嗎？又不是20000元花完就算了誰會多消費」。

(中時電子報)