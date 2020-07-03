韓國超人氣綜藝節目《RUNNING MAN》邁入第10年，節目風格變得更活潑。（中天提供）

今年是韓國超人氣綜藝節目《RUNNING MAN》播出第10年，鮮明的人物設定及在節目中的自然互動，擄獲不少粉絲的心。固定班底劉在錫、池錫辰、金鐘國、哈哈、宋智孝、李光洙、全昭旻及梁世燦不改以往直率搞笑的風格，將帶給大家更多不一樣的新單元。

人氣女星宋智孝在節目遊戲中展現絕佳演技，但她卻在節拍遊戲中頻頻卡關，一度讓李光洙無奈地脫口而出：「我們能不能直接放棄。」即使被喻為韓國最美女星，她在節目中零偶包扮醜闖關，不惜以香腸嘴造型、戴著復古髮帶扮醜示人，笑翻在場團員。

新一季《RUNNING MAN》10周年之際，因應疫情將暫時改為室內錄影，也趁機做節目調整，節目改變以往談話方式，恢復動態的遊戲關卡，風格變得更活潑。高人氣的宋智孝，因經常活在自己的世界裡，被李光洙爆料：「我10年前第一次錄RUNNING MAN結束後傳訊息跟她說辛苦了！但她到現在都沒回。」因此獲封「圍牆智孝」這個新名號，節目改版後多了不少女神宋智孝畫面，讓不少觀眾雀躍表示：「終於聽到我們心聲！我們的團寵回來了！」想看更多精彩內容請鎖定明天（4日）晚間6點，中天綜合台《RUNNING MAN》。

(中時 )