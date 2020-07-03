國外新冠肺炎疫情延燒，國人回台仍須居家檢疫14天，疾管署透過手機GPS定位電子圍籬把關，掌握居簡者動向，避免造成防疫破口。台北市議員鍾沛君指出，近日不斷爆出多起定位失準，烏龍通報高達8563件，讓員警疲於奔命，民眾也不堪其擾。

鍾沛君指出，今2月至6月北市電子圍籬異常8563次，其中真正違規亂跑的僅占77件，就有乖乖居家檢疫的民眾陳情，因定位不準導致她30小時內3度接獲落跑簡訊通知，結果雙方互推責任，讓她求助無門，也不敢睡覺，就怕警員找上門。

陳情人周小姐表示，6月25日帶著小孩從大陸返台，在松山機場入境後，現場多次確認手機定位，旋即返家進行居家檢疫，過程中，也都遵照防疫規定，沒有違規亂跑，手機也都開機，放在收訊好的位置。

周小姐指出，但從居家檢疫連續三天6月30日深夜、7月1日深夜、7月2日早上都接獲違反居家檢疫通知簡訊，第一次接獲簡訊通知時，趕緊打電話向1922詢問，沒想到疾管署人員要她自己像電信業者反應，電信業者則告知要由警方反映而非個人，雙方互踢皮球，問題仍無解。

台北市警察局勤務指揮中心巡官黎子睿表示，若在短時間內同位民眾被烏龍通報，警方可查詢個案24小時內的行動軌跡，若未離家，則可用電話或視訊向個案確認，無需再派員到現場，日後也會提供個案手機號碼給警政署，由中央跟業者反映定位問題。

鍾沛君呼籲，基地台訊號不佳造成定位偏差，是屬於中央權責問題，希望串聯其他縣市，針對個案訊號不良，增設強波器穩定小範圍的定位問題，9月後可能有第二波疫情，屆時居家檢疫隔離者可能更多 ，應要及早精進。

(中時 )