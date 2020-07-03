中國7月3日成功發射高分辨率多模綜合成像衛星（簡稱「高分多模衛星」），該衛星是具備亞米級分辨率的民用光學遙感衛星，可實現多種成像模式切換，其在軌應用將進一步提升中國遙感衛星技術水平，滿足相關行業用戶部門對高精度遙感影像數據的需求，並打破國際商業遙感衛星公司對亞米級分辨率遙感圖像的壟斷局面。

據大陸媒體報導，高分多模衛星是《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025年）》中分辨率最高的光學遙感衛星，於2018年立項。在軌運行期間，高分多模衛星將驗證敏捷機動控制、敏捷成像、圖像處理等多項技術，並實現圖像在軌雲判、特定區域目標提取等功能。

高分多模衛星的一個顯著特徵，是應用領域極其廣泛，其後續將廣泛應用於測繪、農業、環保、林業等多個行業的幾十種業務，進一步滿足自然資源、調查監測、開發利用、地質勘查以及應急減災、農業調查、住建監測、林業保護等領域的高精度數據需求。

外界更關注的是，高分多模衛星分辨率之高被指能在600多公里的太空，「看清」地面上小汽車的擋風玻璃。還有一件重要利器——大氣同步校正儀，在霧霾天氣裡，依然能夠「明察秋毫」拍攝高清圖像。

(中時電子報)