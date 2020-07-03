真有一套！淡水警用冰淇淋突破「玩童」心防 （淡水警提供／戴上容新北傳真）

「小朋友，你的爸爸媽媽呢？」日前淡水警分局後厝派出所獲報有一名孩童在馬路上徘徊且身旁無大人陪伴，員警前往詢問男童住何處？怎麼獨自在馬路上遊走？警方將其帶返派出所並購買冰淇淋、果汁給男童吃；父親接獲通知趕到派出所感激警方一路上用愛心、耐心、細心幫孩子找到回家的路。

淡水警表示，6月25日下午三芝區淺水灣有民眾報案稱一名男童在馬路上獨自徘徊，淡水警分局後厝派出所警員許惇冽獲報後立即前往，發現該名男童疑似是偷偷跑出來玩，詢問他住在哪裡？爸媽的聯繫方式？男童搖頭，警員猜想或許是一家人出門到淺水灣海水浴場遊玩走散的，於是請停車管理處廣播協尋未果，又見天氣十分炎熱，便先將他帶回派出所休息，並購買冰淇淋、果汁給他果腹，男童在不斷關懷下，終於說出住家的社區名稱。

警方表示，詢問管理員後也只得到大概位址，男童忽然指著一部車說是爸爸所駕駛的，警方聯絡車主，發現車主是名汽車維修廠老闆，老闆表示是男童父親將汽車送到維修廠修理，因此將車借給他來代步，並立刻協助聯繫男童父親到派出所接孩子。

男童父親抵達派出所時直向警方道謝，父親向警表示，男童偷偷跑出去玩，媽媽很著急，卻因為要照顧弟弟而無法外出尋找，幸好有警方及時發現照護，並挨家挨戶幫助找到回家的路，否則後果不堪設想，以後會更加注意小孩的動向防範再次發生。

淡水警分局呼籲，家中有年幼孩童應隨時注意他們的動向，不可輕易讓孩童離開視線，平時也應多多叮嚀孩子走失時能求助的管道，以免發生危險。

(中時 )