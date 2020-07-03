一名在香港7月1日遊行中刺傷港警的男子在連夜逃離香港前往倫敦時，被親友舉報後，遭港警登機逮捕。最新消息指出，該男子被逮捕時身上搜出大量英鎊現鈔，最令人驚奇的是還有英國大使館提供的緊急機票，預計此事將在香港受到高度高度關注，甚至引發中英外交風波。

據《多維新聞》報導，香港民眾於7月1日以紀念香港主權回歸23周年為由發起遊行，正值《香港國安法》實施首日，遊行示威者出現暴力破壞行為，並與警方發生衝突。衝突發生時有一名戴深藍色棒球帽、黑口罩的男子短刀從後刺中港警，致使港警左肩流血受傷。

香港警員在7月1日遊行中逮捕疑犯時被由後方刺傷而大量出血，據稱嫌犯已被逮捕。（圖／東網）

港媒報導指出，衝突當時該警員正嘗試制服一名疑犯，不僅遭到反抗，其周圍尚有多名激進示威者不斷以利器及雨傘攻擊警察，並投擲磚頭與硬物，導致疑犯和示威者逃脫。

報導說，警員被襲擊後，梁振英懸賞50萬港元（合台幣192.5萬元）緝拿襲警逃犯。隨後有爆料者稱，該名涉嫌襲擊警員的男子欲連夜潛逃英國倫敦，被親友看電視報導將其認出舉報，最終在機場被警方抓獲。

據悉，刺傷警員的嫌犯是在飛往倫敦的航班上被警方拘捕，據現場照片顯示，現場有數名警員在登機橋上，背景裡的客機屬國泰航空公司。

報導表示，據爆料者稱，該男子24歲，是香港大學土木工程系畢業，目前在私人機構任職工程師。

最令人關注的是，警方還從其身上搜出英國大使館提供的緊急機票，還有大量英鎊，而在逮捕時還有英國大使館的人出現，但相關消息均未獲香港官方的證實。

報導分析稱，該男子涉嫌恐怖活動罪，可能會成為第一個以此罪名起訴的示威者。如果查證屬實，因此案涉及外國，香港國家安全公署就可以接手，並可以將此人遣送內地審判與服刑。

報導稱，香港政府公告7月1的遊行集會有370餘人被捕，其中6男4女涉嫌違反《香港國安法》，其他人的罪名分別為非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛和持有攻擊性武器等。當天有7名警務人員分別被尖刀襲擊=.!電動車撞傷，a; 及被暴力示威者搶犯襲擊等。

(中時電子報)