打造廉能採購環境 中市新聞局宣導興利防弊 18:372020/07/03 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市新聞局會同區公所共同辦理「2020採購人員培力專案宣導活動」。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市府新聞局3日舉辦「2020採購人員培力專案宣導活動」，邀請內政部土地重劃工程處政風室主任李金松擔任講師，協助執行職務能兼顧興利與防弊，建構廉能採購環境。 新聞局副局長陳佳君表示，《採購法》去年有幾項重要條文修訂，市府員工必要與時俱進，不斷精進採購法知識與實務經驗。 為擴大宣導效益，新聞局政風室主任邀台中市中區、南區、太平區、大肚區、大里區、烏日區等公所，請該公所政風室協助機關採購人員踴躍參與宣導活動，促使採購人員依法行政勇於任事。 (中時 ) #採購 #宣導 #新聞局 #人員 #採購人員 也許您會感興趣 生活熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 衝超商預購三倍券！男插健保卡傻住：被政府排擠了？ - 生活 環狀線經營不佳 侯友宜：盡速收回自己經營 - 生活 帶女兒去龍山寺！老爸見是「祂」 急喊：這位爺爺不用拜 - 生活 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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