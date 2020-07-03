台中市府新聞局3日舉辦「2020採購人員培力專案宣導活動」，邀請內政部土地重劃工程處政風室主任李金松擔任講師，協助執行職務能兼顧興利與防弊，建構廉能採購環境。

新聞局副局長陳佳君表示，《採購法》去年有幾項重要條文修訂，市府員工必要與時俱進，不斷精進採購法知識與實務經驗。

為擴大宣導效益，新聞局政風室主任邀台中市中區、南區、太平區、大肚區、大里區、烏日區等公所，請該公所政風室協助機關採購人員踴躍參與宣導活動，促使採購人員依法行政勇於任事。

(中時 )

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